الرئيس الجزائري يجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 18 سفيرا و3 قناصلة عامين وقنصلين اثنين.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي، تندرج هذه التعيينات في إطار مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد، حاليا وجعله يتماشى والمتطلبات القائمة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج. وكذلك مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

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المصدر: النهار الجزائرية