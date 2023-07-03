 
مباشر

الرئيس الجزائري يجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vmdy

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 18 سفيرا و3 قناصلة عامين وقنصلين اثنين.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي، تندرج هذه التعيينات في إطار مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد، حاليا وجعله يتماشى والمتطلبات القائمة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج. وكذلك مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.

إقرأ المزيد
صحيفة: تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجانا
صحيفة: تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجانا

المصدر: النهار الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا