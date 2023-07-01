صحيفة: تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجانا

ذكرت مصادر لصحيفة "رأي اليوم" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لايزال يحتفظ بأمل أن يوافق نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح المجال أمام الجزائر لتمرير مساعدات نفطية لغزة.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اقترح شخصيا على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أن يوافق على توفير موقع لعبور مساعدات نفطية جزائرية لقطاع غزة.

وتضمن اقتراح تبون أن تتكفل الجزائر بتغطية كل احتياجات قطاع غزة من النفط والمحروقات على نفقة الخزينة الجزائرية.

وأوردت الصحيفة أن "مسؤولين مصريين كبار لم يردوا على استفهامات تقدمت بها الحكومة الجزائرية مؤخرا بخصوص دعم وإسناد قطاع غزة"، واعتبرت أيضا "أن السيسي يبدو أنه لم يتحمس للفكرة".

وحسب الصحيفة، فقد أبلغت مصادر جزائرية بأنها تتأمل أن تجيب الحكومة المصرية مباشرة على المقترح، أو تبلغ الجزائر بالأسباب التي تحول دون تحقيقه، خصوصا أنها تضمن تغطية كافة التكاليف.

وأوضح المصدر ذاته أن الأوساط الجزائرية تشير إلى أن السلطة العليا في البلاد اهتمت بهذا الموضوع وأعدت ملفا خاصا، كما صدرت أوامر للسفارة الجزائرية في القاهرة بمتابعته، لكن دون أي تطور.

المصدر: موقع "رأي اليوم"