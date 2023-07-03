أوضاع الحجاج المغاربة في الحج تعرض وزير الأوقاف للمساءلة البرلمانية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في المغرب بانعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة من أجل الوقوف على ظروف إقامة الحجاج المغاربة بالديار المقدسة.

وطالب القريق البرلماني بعقد الإجتماع في رسالة موجهة لرئيس اللجنة من أجل إعطاء توضيحات للنواب من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، للكشف عن التدابير والخطوات التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لضمان الشروط المناسبة للحج بالنسبة للحجاج المغاربة.

كما يشار إلى أنه تم الوقوف على العديد من الاختلالات في الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة في الديار المقدسة وذلك بشهادة الوزارة عن طريق شكاية قدمها مكتب الحجاج المغاربة بالسعودية تشتكي من ظروف الإقامة بمشعر منى، حيث تم رصد ضيق المساحة بمخيمات مشعر منى نتج عنه تكدس كبير إضافة إلى نقص الأفرشة المخصصة للحجاج، رغم أن العقد الموقع بين المكتب وشركة "إكرام" للسياحة ينص على توفير فراش لكل حاج، ولوحظ نقص في الأغذية وهي الخدمات التي دفع عنها الحجاج مبالغ مالية مسبقة.

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المصدر: وسائل إعلام مغربية