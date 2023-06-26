المغرب..جمعيات المستهلك تحذر من سيناريو "اللحوم الخضراء"

مع ارتفاع درجات الحرارة في المغرب، دعت جمعيات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات صحية للحفاظ على جودة اللحوم، لتفادي سيناريو "اللحوم الخضراء" الذي وقع منذ سنوات بالبلاد.

وفي هذا الصدد، أشارت جمعيات المستهلك إلى ضرورة تفادي ترك الأضحية تحت أشعة الشمس، والإسراع بتقطيعها بمجرد مرور ست ساعات على عملية الذبح، بالنظر إلى درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤدي إلى تعفن اللحم.

وفي تصريحات لصحيفة "هسبريس"، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي قائلا: "السبب الرئيسي لفساد اللحوم في 2019 يتعلق بالأعلاف، مع ارتفاع درجات الحرارة بطبيعة الحال"، لافتا إلى أن "السلطات شنت حملة صارمة ضد المخالفين لقواعد السلامة الغذائية منذ تلك الفترة".

وتابع الخراطي: "موجة الحرارة لها دور في تعفن اللحوم، خاصة أن عيد الأضحى يتزامن مع فصل الصيف، والأسر يجب أن تلتزم بمجموعة من التوجيهات الصحية المطلوبة للحفاظ على جودة اللحوم"، موضحا أنه "لا ينبغي تقديم العلف للأغنام في الليلة التي تسبق عملية الذبح، ويجب الاستعانة بجزار مهني، مع استعمال الأكياس البلاستيكية المعدة لتخزين اللحوم، وأن تقطيع الخروف يفترض أن يكون بعد ست ساعات فقط من الذبح".

وبين رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "التجميد يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على اللحوم، وأنه يجب عدم فتح المجمد مرات كثيرة في اليوم، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي تتأثر عملية التخزين"، معتبرا أن "نوعية المجمد هي التي تحدد مدة التخزين".

وفي السياق نفسه، قال رئيس المنتدى المغربي للمستهلك طارق البختي لـ"هسبريس" إن "مديرية الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل، حيث ستصل إلى مستويات قياسية تتعدى 45 درجة، الأمر الذي يتطلب الحذر بخصوص اللحوم"، مضيفا: "إن تقطيع الخروف يجب أن يتم في اليوم نفسه، وينبغي تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة، مع تخزينها في الليلة نفسها داخل المجمد، على أساس أن يتم استعمال أكياس معدة لهذا الغرض، وليس الأكياس البلاستيكية العادية".

ونبه من "عدم ترك الأضحية تحت أشعة الشمس لكي لا تتعفن بسرعة، خاصة أن درجات الحرارة ستكون قياسية في الأسبوع المقبل.

وأكمل موضحا: "ست ساعات كافية لتقطيع الخروف وتخزين اللحم داخل المجمد لتفادي تلفه".

المصدر: "هسبريس"