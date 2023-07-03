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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود
Globallookpress
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وجا في بيان صادر عن الديوان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود".

وأضاف الديوان أنه سيصلى عليها يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود في محافظة جدة.

والأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير هي ابنة الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود، وهي والدة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود.

وولدت الأميرة الراحلة في المملكة العربية السعودية وهي من مواليد ثلاثينيات القرن الماضي وتبلغ من العمر ما يقارب 90 سنة.

وزوج الأميرة موضي آل سعود هو الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود الذي لقب بشاعر القرن، وقد توفي الأخير في 2015.

المصدر: واس + وسائل إعلام

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