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الكويت.. ‏إخماد حريق بإحدى وحدات مصفاة الزور (صور)

أخبار العالم العربي

الكويت.. ‏إخماد حريق بإحدى وحدات مصفاة الزور (صور)
AFP
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قال المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) إن الشركة أخمدت حريقا اندلع اليوم الاثنين، في مصفاة الزور النفطية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال عبدالله فهاد العجمي لوكالة "رويترز": "تم إخماد الحريق في أقل من ساعتين .. لا خسائر في الأرواح ولا إصابات. العمل يسير الآن بشكل طبيعي. الإنتاج مستمر وعمليات التصدير مستمرة".

وأكد أن الحريق اندلع في الوحدة رقم 12، وأن معرفة سبب الحريق تحتاج إلى "تحقيق دقيق".

ومصفاة الزور التي افتتحت في نوفمبر هي أكبر مصفاة كويتية لتكرار النفط، وتديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.

المصدر: "الوطن" + "رويترز"

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