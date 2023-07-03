مصر.. اتهام ضابط بتنفيذ عملية دهس عمدا والداخلية تصدر بيانا

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر منذ مساء أمس الأحد، بسبب عملية دهس مروعة في أرقى الأماكن بمصر وهي منطقة "مدينتي"، حيث اتهم البعض ضابطا بتنفيذ عملية دهس مروعة.

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ولقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة، بعدما دهستهم سيارة داخل كمبوند مدينتي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين، وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري وأصيب أطفالهما، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين، والطفلة نور حمدان بجرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات، وأحمد حمدان 7 سنوات بكسر بالقدم اليسرى.

وفقا للتقارير، فإن الحادث وقع بعد شجار بين بسمة وجارها ضابط الشرطة بسبب خلاف حول طفلها، وتطور الشجار إلى أعمال عنف، حيث قام الجار بالاعتداء على بسمة ومن ثم دهسها بسيارته وفارقت الحياة متأثرة بإصاتها الخطيرة.

وبحسب رواية شهود الواقعة وكاميرات المراقبة التي تم تفريغها على نطاق واسع، أظهرت هذه اللقطات المروعة وحشية الجريمة وأثارت غضب واستنكار الشعب.

من جانبها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون ضابط شرطة.

المصدر: RT