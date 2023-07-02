مصر.. إنقاذ طفل عمره 20 يوما من تحت أنقاض منزل منهار بالمنوفية

تمكن أهالى قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، من إنقاذ طفل عمره 20 يوما من تحت أنقاض منزل منهار.

ولقي والد الطفل مصرعهما وأصيب اثنان آخران من سكان المنزل إثر انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن على متساكنيه بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفي أشمون العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إلى ذلك، قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إزالة باقي المنزل المنهار بالمنوفية، وذلك لخطورته على المواطنين.

المصدر: موقع "فيتو" المصري