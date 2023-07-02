محامي هانيبال القذافي يكشف عن حالته الصحية بعد نقله للمستشفى

كشف بول رومانوس محامي هانيبال القذافي المسجون في لبنان دون محاكمة حتى الآن، تفاصيل حالته الصحية مؤكدا أنه يعاني من انخفاض حاد بمستوى السكر في الدم، جراء إضرابه عن الطعام حوالي شهر.

وأوضح رومانوس في تصريحات لـ"القاهرة 24" أنه قام بزيارة لهانيبال منذ ساعات، للاطمئنان على حالته الصحية وإبلاغ أسرته بذلك، مبينا أن وضعيته تسوء تدريجيا خلال الساعات الحالية، حيث يخضع للعلاج اللازم في محاولة لإنقاذه.

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وأعلن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في 3 يونيو الماضي الدخول في إضراب عن الطعام داخل السجون اللبنانية، اعتراضا على استمرار اعتقاله لأكثر من 10 سنوات دون محاكمة على حد قوله مكتب وكيله القانوني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بول رومانوس، الوكيل القانوني لنجل القذافي، أنه "أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عنّي بعد مرور أكثر من عشر سنوات سجنية على اعتقالي والإدعاء ضدّي بتهمة لم أقترفها".

المصدر: القاهرة 24