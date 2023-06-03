هانيبال القذافي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه بلبنان

بدأ هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذاقي، صباح السبت، إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجا على استمرار حبسه منذ 8 سنوات.

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وفي بيان نقله مكتب الدفاع عنه، حمّل هانيبال كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقه.

وقال مكتب المحامي بول رومانوس في بيان نقلا عن موكله هانيبال القذافي،

"أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات سجنا على اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها".

وأضاف "بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين الحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعتها مهب الريح، أعلنت إضرابي عن الطعام وأُحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي".

وأكد في البيان أنه آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين.

#هنيبعل_القذافي ( #هانيبال) ابن العقيد الليبي الراحل #معمّر_القذافي يؤكد في بيانٍ صدر منذ قليل من سجنه اللُبناني أنه بدأ الاضراب عن الطعام. أدناه تفاصيل البيان الذي نقله عنه محاميه pic.twitter.com/ydsIChvG6w — sami kleib (@samykleyb) June 3, 2023

يذكر أن هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، محتجز في لبنان منذ 8 أعوام بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس 1978، بعد دعوة من القذافي الأب.

ووصل هانيبال القذافي إلى لبنان عبر سوريا التي لجأ إليها بعد رحيل والده، فيما ينقل عن هانيبال القذافي، قوله إنه اختطف على يد جماعة مسلحة وأجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية في عام 2015.

وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر، الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي في سوريا.

المصدر: RT + وسائل إعلام