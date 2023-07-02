السودان.. الدعم السريع تعلن عن حملة مكثفة لمحاربة عمليات النهب والتخريب

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن إطلاقها حملة مكثفة لمحاربة عمليات النهب والتخريب خصوصا سرقة السيارات المدنية.

وأكد رئيس لجنة مكافحة الظواهر السالبة، رئيس محكمة الميدان الكبرى، اللواء الركن عصام الدين صالح فضيل، أن الحملة لن تستثني أحدا، حيث "سيتم القبض على أي شخص، مدنيا كان أم عسكريا، يمارس تلك الجرائم التي تستهدف ممتلكات المدنيين وتهدد أمنهم وسلامتهم".

وأشار إلى أن الحملة حققت إنجازات "ضخمة" خلال الأيام الماضية، بضبط عدد كبير من المتفلتين واسترداد كميات من المسروقات والسيارات المنهوبة.

ونبه إلى أن "اللجنة ستتحقق من أي فرد يقود عربة مدنية، كما ستقوم باحتجاز العربة وسائقها وتقديمه لمحاكمة ميدانية".

المصدر: RT