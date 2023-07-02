لبنان.. الجيش يدعو للتحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنين بالقرنة السوداء

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا مساء اليوم الأحد، عقب مقتل مواطنين بمنطقة القرنة السوداء في جبل المكمل بقضاء الضنية شمال البلاد.

وقالت القيادة "إلحاقا بالبيان السابق بتاريخ 1 - 7 - 2023 والمتعلق بمقتل مواطنين في منطقة القرنة السوداء، تدعو قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق".

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وأكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، كما أفادت بأن الجيش يحقق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مساء يوم السبت، أن شخصين قتلا، بينهما شاب قتل قنصا في منطقة القرنة السوداء، كما أعلن الجيش اللبناني مقتل مواطنين بإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء، مؤكدا أنه عزز انتشاره الأمني ويعمل على كشف ملابسات الحادث.

وأورد البيان أن القوات اللبنانية أوقفت عددا من الأشخاص، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

وأردف الجيش اللبناني قائلا: "ولما كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ 12 يونيو 2023 المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقترابهم كافة من هذه المنطقة، تحت طائلة المسؤولية وحفاظا على سلامتهم ومنعا لوقوع حوادث مماثلة".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية