الجزائر.. المؤبد لـ3 عناصر من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في بومرداس

قضت محكمة الجنايات في بومرداس في الجزائر بالمؤبد على 3 أشخاص، أحدهم متوار، حيث توبعوا بإـ"نشاء جماعة إرهابية مسلحة" والانخراط بكتيبة تابعة لتنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".

وحسب قرار المحكمة "توبع المتهمون أيضا بالقتل العمد مع سبق الإصرار في حق مواطنين وعناصر الأمن والجيش عن طريق وضع متفجرات، فضلا عن أعمال الاختطاف وتجنيد الشباب في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة".

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وتعود وقائع القضية إلى سنة 2012، حيث وردت معلومة إلى المصالح العسكرية للشرطة القضائية بتحركات مشبوهة لبعض الأشخاص من منطقة بومرداس وضواحيها، من بينهم إرهابي اتضح أنه ينشط لصالح الارهابي الخطير المكنى بـ"أبو أسامة"، والمحكوم عليه غيابيا، حيث كان ينشط في زمن الوقائع بمنطقة لقاطة شرق بومرداس تحت لواء "كتيبة البراءة" التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".

وألقي القبض على المتهم على متن سيارة مستأجرة، حيث حجزت هواتف نقالة كانت بحوزته إلى جانب مبلغ مالي معتبر، ليحال إلى التحقيق، أين اعترف بالجرم المنسوب إليه، فيما صرح أن الارهابي المدعو "عبد الله" تقرب منه قبل فترة وعرض عليه فكرة العمل إلى جانبه، هو والإرهابي "أبو أسامة".

واستمر نشاط المتهم مع الكتيبة، حيث شارك إلى جانب باقي المتهمين في العديد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت مدنيين وعناصر للجيش والأمن، فضلا عن عمليات ابتزاز وتهديد لفلاحين وتجار من أجل سلبهم أموال من خلال دفع الفدية.

المصدر: الشروق الجزائرية