خلال عطلة عيد الأضحى.. تونس تحبط 65 محاولة هجرة سرية وتنقذ أكثر من 2000 مهاجرا

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأحد، عن إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 2068 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى الضفة الأوروبية خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان عبر صفحتها بـ"فيبسوك" إن "وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 1879 مجتازا منهم 1858 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسيا".

وأضافت أن "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، شرق تونس (نابل وسوسة والمنستير) تمكنت من إحباط 18 عملية إبحار خلسة ونجدة وإنقاذ 189 مجتازا تونسيا وحجز 14 زورقا بحريا ومركبا و3 كاياك (زوارق صغير)".

وأفاد الحرس الوطني بأن "النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين".

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة، تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، خصوصا نحو سواحل إيطاليا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية