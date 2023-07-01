جمارك مطار القاهرة تضبط حشيشا وترامادول ومخدرات متنوعة بحوزة راكب قادم من ميونيخ (صور)

ضبطت جمارك مطار القاهرة كمية متنوعة من المخدرات مع راكب مصري قادم على رحلة الخطوط المصرية من ميونيخ، حيث تتمثل في لفافات بأحجام متنوعة تحتوي الحشيش وترامادول وسجائر بمخدر الحشيش.

وذكر بيان لجمارك المطار أن ضبط المسافر تم أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بركاب الرحلة في آخر وردية مساء الجمعة، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة "الخط الأخضر" أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، في حين أنكر المعني حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق فرض ضرائب ورسوم جمركية عليه.

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وأشار البيان إلى أن تفتيش حقائب المسافر بتمريرها على جهاز الفحص بالأشعة، كشف عن وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وأثمر تفتيش الحقائب يدويا بضبط 6 لفافات بأحجام متنوعة، تحتوي على حوالي 330 غراما من جوهر الحشيش المخدّر وشرائط لعقار "الترامادول" المخدر بإجمالي 380 قرصا، فضلا عن 30 سيجارة ملفوفة بمخدر الحشيش، جاهزة للتعاطي.

RT

وحُرر محضر ضبط جمركي رقم 169 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحاله بدوره إلى النيابة المختصة.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم