جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتين لتهريب المخدرات والبزّات العسكرية

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولتين لتهريب المخدرات والبزات العسكرية، وضبطت 800 غرام من نبات الماريجوانا، و580 غراما من الحشيش، و200 غرام من بودرة الكوكايين.

وتمت هذه العملية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار بالاستناد إلى المخالفة لقانون مكافحة المخدرات وقانون الاستيراد والتصدير، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 بحظر تداول الملابس العسكرية والممّوهة.

وكانت المخدرات المضبوطة بحوزة راكب مصري الجنسية قادم من إسبانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من برشلونة، وكان قد أخفاها داخل صندوق معد بإحكام في قاع سحري أسفل إحدي حقائبه.

كما تم ضبط راكب أجنبي بحوزته عدد من البدل العسكرية وتم تسليم الراكب والمضبوطات للجهات المعنية.

المصدر: مصر تايمز