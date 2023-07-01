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حديث بوتين عن مصر منذ 10 سنوات يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

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حديث بوتين عن مصر منذ 10 سنوات يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
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تداول عدد كبير من المصريين حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مصر إبان ثورة 30 يونيو 2013، حيث جاء ذلك خلال قمة G-20 في شهر سبتمبر 2013.

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وقال الرئيس الروسي خلال حديثه عن مصر والأحداث التي دارت وقتها إن "مصر دولة رئيسية في المنطقة العربية، وزعزعة استقرارها يشكل خطرا كبيرا، ليس عليها فقط ولكن للمنطقة كلها".

وأوضح بوتين باقول "لماذا، لأنه إذا كانت مصر ضعيفة فالوضع لا يمكن التنبوء به، والآن الجيش المصري يقوم بمحاولاته لمكافحة التهديدات الإرهابية التي تمثل خطورة كبيرة خاصة في سيناء".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "رفع الإرهاب رأسه في سيناء يشكل خطرا كبيرا، لمصر نفسها وليس لإسرائيل فقط، لأن هذا الأمر يعطي الحق لخصوم مصر في إسرائيل باتخاذ إجراءات شرعية في الحفاظ على أمنهم".

واختتم بوتين قائلا "نتمنى للشعب المصري الاستقرار بأسرع وقت ممكن على أرضه، ونحن مستعدون للعمل والتعاون مع أي حكومة شرعية في مصر".

المصدر: RT

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