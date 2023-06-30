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تونس.. الإبقاء على غازي الشواشي بحالة إفراج في قضية رفعتها ضده وزيرة العدل

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تونس.. الإبقاء على غازي الشواشي بحالة إفراج في قضية رفعتها ضده وزيرة العدل
Gettyimages.ru
تونس.. الإبقاء على غازي الشواشي بحالة سراح في قضية رفعتها ضده وزيرة العدل
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قال المحامي العياشي الهمامي إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع إلى الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل.

وأفاد المحامي العياشي الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن القضاء قرر الإبقاء على الشواشي بحالة إفراج.

وأوضح أن هذه القضية رفعت ضد موكله من قبل وزيرة العدل على خلفية تصريح إعلامي له، تحدث فيه عن فبركة ملفات ضد معارضين، مشيرا إلى أن الملف لا يزال مفتوحا إلى حين ختم الأبحاث.

تونس.. الإبقاء على غازي الشواشي بحالة إفراج في قضية رفعتها ضده وزيرة العدل

كما لفت إلى أن موكله لن يغادر سجنه اليوم، باعتباره موقوفا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة.

وكانت وزيرة العدل قد أثارت دعويين ضد الشواشي أواخر سنة 2022، حيث جاءت الأولى على خلفية تصريحه حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والثانية حول "فبركة ملفات ضد معارضين".

ويذكر أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فبراير 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة من بينهم عبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

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