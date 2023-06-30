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طلبة جزائريون يحققون نجاحا باهرا في إطلاق صاروخ جزائري بأمريكا

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طلبة جزائريون يحققون نجاحا باهرا في إطلاق صاروخ جزائري بأمريكا
(مواقع إعلامية جزائرية)
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عاد الطلبة الجزائريون المتفوقون في نهائيات مسابقة "2023 Spaceport America Cup" بنيو ميكسيكو في الولايات المتحدة إلى وطنهم، بعد نجاح باهر في إطلاق صاروخ من صناعة جزائرية.

ونجح طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بولاية وهران غرب البلاد، في إطلاق صاروخ جزائري 100% من صناعتهم، يحمل اسم "أتاكور" على مسافة 3 كيلومترات.

وتفوق طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران في المسابقة، بعد اجتياز جميع فحوص الأمن والجودة.

ويُذكر أن المسابقة العالمية "2023 Spaceport America Cup" بنيو ميكسيكو، قد عرفت مشاركة 150 فريقا من 34 دولة من العالم، حيث تم تنظيمها من 19 إلى 24 من شهر يونيو الجاري.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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