رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي زود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي زود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ ضمن "حزمة القذائف" التي تم تبنيها في مارس 2023.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي "زود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ، كجزء من التزامنا بإرسال مليون قذيفة إلى كييف خلال 12 شهرا. ونحن في طريقنا لتحقيق هذا الهدف".

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وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي خصص ملياري يورو من صندوق السلام الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من أجل إنتاج الذخيرة وتسريع إرسالها إلى أوكرانيا، في حين أنفق مليارا يورو منها على المشتريات الطارئة للقذائف من دول الاتحاد الأوروبي من مستودعات الجيش، كما خصص المليار الثاني لطلبات الطوارئ من المعامل الأوروبية للقذائف الجديدة، خصوصا عيار 155 ملم وصواريخ أنظمة الدفاع الجوي والراجمات".

المصدر: تاس