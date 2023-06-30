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زاخاروفا: سلطات كييف تستعد لارتكاب هجوم إرهابي آخر

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زاخاروفا: سلطات كييف تستعد لارتكاب هجوم إرهابي آخر
Sputnik
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دليل جديد يشير إلى إعداد النظام في كييف لارتكاب هجوم إرهابي جديد.

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث علقت على المعلومات التي تفيد بتركيب أجهزة إضافية لقياس الإشعاع في العاصمة الأوكرانية، فضلا عن حقيقة أن تدريبات بدأت منذ أيام في عدد من مناطق أوكرانيا على الإجراءات الضرورية حال وقوع حادث في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

كتبت زاخاروفا:

تستعد سلطات كييف لارتكاب هجوم إرهابي آخر.

وكان مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغاتوم" رينات كارتشا قد علق على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا تستعد لهجوم إرهابي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأن تلك التصريحات قد تكون علامة على أن كييف تستعد لهجوم إرهابي أو ضربة على المحطة لجر "الناتو" إلى الصراع الأوكراني.

المصدر: تاس

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