فيديو لمواطن كويتي في مصر يثير جدلا واسعا

أثار فيديو لمواطن كويتي في مصر يدعى عادل سليمان، جدلا واسعا بعدما اتهم مجموعة من المصريين بالفساد ممن يعملون في الكويت.

#عادل_الهاملي : من اين لك هذا وانت راتبك من 200 دينار الى 500 دينار !!!! بأقل من سنتين عقارات وعمارات وسيارات فاخرة ومشاريع كبيرة فى بلادك !!!!!!!!

تحويلات من تجار الكاش واغتناء الذهب ودولارات 🛑 رساله ⬇️⬇️

الى بعض مدراء الجمعيات ومدراء ماليين من الوافدين وجميع الملفات سوف تسلم… pic.twitter.com/iuAb9vxIzW — 🎦 عادل سليمان ⚖️ (@AdelAlhamli) June 27, 2023

وقال سليمان إنه في زيارة لمصر من أجل التقدم بالمستندات التي تثبت تورط مستشارين ماليين ومديرين في قضايا فساد بالجمعيات التعاونية.

وأشار إلى تواجد اثنين من أكبر المديرين للجمعيات التعاونية في مصر خلال شهر يوليو الجاري لإقامة عرس ابن أحدهما على ابنة الآخر بتكاليف باهظة.

وقال إن خروج المتورطين في قضايا الفساد من الكويت تم برغم صدور قرار بمنعهم من الحصول على إجازة والسفر للخارج.

ونشر سليمان مقطع فيديو أثناء سفره إلى أسيوط، قال إنه بغرض تصوير سيارات تم نقلها من الكويت لوافدين مصريين تتراوح رواتبهم وفق المستندات الرسمية بين 150 و200 دينار، رغم أن قيمة السيارة الوحدة تصل إلى 10 آلاف.

#عادل_الهاملي : لا تخافون على .

من اين لك هذا شارع كامل ملك وبسمك !!!! كان راتبك 200 دينار !

وتشتغل الى الان فى الجمعية !!!!!!!!

جميع الملفات سوف تسلم الى هئية الفساد ونيابة الاموال

اموال المساهمين والايتام امانه

وشكرا الجهات الرسميه فى الكويت وفى وزارة الداخلية مصر التى تسهل… pic.twitter.com/l0VwqQPKae — 🎦 عادل سليمان ⚖️ (@AdelAlhamli) June 28, 2023

كما نشر سليمان مقطع آخر في اليوم التالي أثناء زيارته لبنها لمعاينة شارع قال إنه يحتوي على أكثر من عمارة لمدير مالي لإحدى الجمعيات الذي يدعى جلال.

وجه سؤاله إلى المذكور في الفيديو: "من اين لك هذا؟ شارع كامل ملك وباسمك؟.. كان راتبك 200 دينار وتشتغل إلى الآن في الجمعية".

تم الاستعانه فى محامين مصر الان فى توثيق حسابي والهجوم القادم على والقذف والتهديد من بعض المصرين الى مش فاهمين الموضوع عدل .. وانا فى بلد القانون وانا ضيف عندهم .

ومافى وافد فاسد الا من حماية كويتي فاسد . والان طالع الفيوم

معزوم عند جماعة الى بنتكلم عنهم

وللعلم بعضهم بيشتغلون… — 🎦 عادل سليمان ⚖️ (@AdelAlhamli) June 29, 2023

وأضاف: "جميع الملفات سوف تسلم إلى هئية الفساد ونيابة الأموال العامة للحفاظ على أموال المساهمين والأيتام التي هي أمانة".

المصدر: RT