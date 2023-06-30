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فيديو لمواطن كويتي في مصر يثير جدلا واسعا

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فيديو لمواطن كويتي في مصر يثير جدلا واسعا
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أثار فيديو لمواطن كويتي في مصر يدعى عادل سليمان، جدلا واسعا بعدما اتهم مجموعة من المصريين بالفساد ممن يعملون في الكويت.

وقال سليمان إنه في زيارة لمصر من أجل التقدم بالمستندات التي تثبت تورط مستشارين ماليين ومديرين في قضايا فساد بالجمعيات التعاونية.

وأشار إلى تواجد اثنين من أكبر المديرين للجمعيات التعاونية في مصر خلال شهر يوليو الجاري لإقامة عرس ابن أحدهما على ابنة الآخر بتكاليف باهظة.

وقال إن خروج المتورطين في قضايا الفساد من الكويت تم برغم صدور قرار بمنعهم من الحصول على إجازة والسفر للخارج.

ونشر سليمان مقطع فيديو أثناء سفره إلى أسيوط، قال إنه بغرض تصوير سيارات تم نقلها من الكويت لوافدين مصريين تتراوح رواتبهم وفق المستندات الرسمية بين 150 و200 دينار، رغم أن قيمة السيارة الوحدة تصل إلى 10 آلاف.

كما نشر سليمان مقطع آخر في اليوم التالي أثناء زيارته لبنها لمعاينة شارع قال إنه يحتوي على أكثر من عمارة لمدير مالي لإحدى الجمعيات الذي يدعى جلال.

وجه سؤاله إلى المذكور في الفيديو: "من اين لك هذا؟ شارع كامل ملك وباسمك؟.. كان راتبك 200 دينار وتشتغل إلى الآن في الجمعية".

وأضاف: "جميع الملفات سوف تسلم إلى هئية الفساد ونيابة الأموال العامة للحفاظ على أموال المساهمين والأيتام التي هي أمانة".

المصدر: RT

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