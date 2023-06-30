لافروف يتحدث إلى وسائل إعلام محلية وعالمية.. أبرز التصريحات (فيديو)

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مطولا إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن الوضع حول أوكرانيا وأبرز القضايا الدولية المرتبطة بها.

"التمرد المسلح" ومصير فاغنر

لافروف: أثناء التمرد المسلح، اعترف بعض المسؤولين في الغرب بحربهم الصريحة ضدنا، واعترفوا بأنهم "على الطريق الصحيح" بتمويلهم أوكرانيا. نحن نشكر "قلقهم"، ومتأكدون من أننا على الطريق الصحيح.

لافروف: نحن لسنا ملزمين بشرح وتقديم أي تعهدات (حول قضية تمرد فاغنر). نحن نعمل بشفافية، وتحدث الرئيس عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثوا عن ذلك. روسيا دائما ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة، وهو ما يعترف به عدد من المحللين في الغرب.

لافروف: مصير الاتفاق بين "فاغنر" والدول الإفريقية يعود إلى قرار الحكومات المعنية.

لافروف: الجزء الثاني من صفقة الحبوب يقضي بأن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها التي تمنع تصدير الأسمدة والحبوب الروسية. هذه العقبات جعلت من غير الممكن عمل بنك "روس سيلخوز"، والذي تم فصله عن نظام "سويفت"، وكذلك شركات التأمين التي ترفض التأمين على سفننا. وهناك كذلك عدد من الإجراءات الأخرى لمنع التحرك. أنطلق من أنه على أي الأحوال صادراتنا مستمرة، ونضمن هذه العمليات بالاتفاق على مسارات جغرافية أخرى.

لافروف: صادراتنا من الحبوب هذا العام أكثر من 50 مليون طن، ومتأكد من أن شركاءنا لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية.

لافروف: قدمنا معلومات أكثر من مرة بشأن تقديم الحبوب للدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش عن ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة. لقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منها الذرة والقمح والزيت إلى الاتحاد الأوروبي، من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40% فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب.

لافروف: بإمكاننا توفير أكثر من هذه الكمية، وهو ما أعلنه الرئيس. وسوف يكون هناك مركز لتصدير الحبوب في تركيا.

لافروف: في الدول الأوروبية يحتج المزارعون على نقل الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا، لقلقهم على مصالحهم. وإذا كان الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الأمن الغذائي حول العالم، فلينقل الحبوب الإضافية إلى الدول المحتاجة.

لافروف: يجب ألا ننسى أن أحد الأمور التي أدت إلى تعقيد الأمور هو الهجمة الإرهابية على خط أنابيب الأمونيا إلى أوديسا. لذلك لا نرى أي حجج لمن يريدون استمرار هذه الصفقة في البحر الأسود، لأن جزء كبير من الحبوب الأوكرانية أصبح يصدر من خلال القنوات التجارية، وليس لأغراض إنسانية.

أنشطة البنتاغون الكيميائية

لافروف: عرضنا التحقيق في أنشطة البنتاغون الكيميائية على الأراضي الأوكرانية على الأمم المتحدة. ولا زالت وزارة الدفاع الروسية تقدم المواد والوثائق إلى المجتمع الدولي، والتي تثير أسئلة خطيرة، وتؤدي إلى نتائج أن البنتاغون في أوكرانيا كان يعمل على إنشاء أسلحة بيولوجية وهو ما يعد انتهاكا للقوانين الدولية. لقد نشر الأمريكيون هذه المختبرات في عدد من الدول المجاورة لنا وللصين، ويمنعون المبادرات التي تسعى لخلق آلية للتحقيق في تلك الأنشطة. يقولون إن خطط الأنشطة البيولوجية ليست مضرة. وليس لها أبعاد عسكرية. وإذا كان الأمر كذلك، فليسمحوا بإجراء التحقيقات.

قضية أطفال دونباس

لافروف: لا ينبغي أن يحاول الشركاء في الغرب أن يضخموا قضية الأطفال، وغيرها من القضايا. من الأفضل للأوروبيين، ممن يقولون إن الأطفال مرغمون على الوجود في روسيا، أن ينظروا إلى وضع الأطفال في أوروبا. هناك عدد من الطلبات لمنظمات الرعاية في أوروبا. ولا يجب على شركائنا الغربيين أن يؤكدوا أن النظام في كييف ليس عليه أي اعتراضات. لقد كان هدف النظام في كييف دائما القضاء على الروس معنويا وجسديا، والنازيون الجدد لا يخفون جرائمهم، بل يصورونها وينشرونها على شبكات الإنترنت.

لافروف: إن الحديث في قضية الأطفال يدور عن إجلاء الأطفال في منطقة الأزمة، وهو ما يعرضونه في التقارير عبر التلفزيون الروسي، وهم يقضون وقتهم في معسكرات الاستجمام. نحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات، وقد قدمناها، إلا أنك لا ترى انعكاسا لذلك في الأمانة العامة، فلم يعرضوا هناك مثلا أننا استقبلنا أكثر من 5 ملايين من سكان الدونباس، من بين هؤلاء 700 ألف من الأطفال. وجزء كبير من هؤلاء كانوا من ملاجئ الأيتام، والذين قدموا مع المشرفين على تلك المؤسسات. نعم، كان هناك 300 من هؤلاء الأطفال نقلوا إلى عائلات بشكل مؤقت، حيث لم يتم تبنيهم، وفي حال ظهور أولياء أمور لهؤلاء، سينقلون إليهم. أما الأمانة العامة، فقد قررت أن يكون تقييم مثل هذه الظواهر بشكل مختلف، وإعطاء تصنيف أو عدم ذكر هذه التفصيلات، وهو ما يدل ذلك على دور الغرب في محاولة إخضاع المنظمة الدولية.

العلاقات مع فنلندا

لافروف: العلاقات بين روسيا وفنلندا تقطعت، ويجب عرض المشكلة بشكل حقيقي. لقد قطعت الاتصالات فنلندا، ولم تنقطع وحدها. لقد اتخذت فنلندا قرارا بالتوجه إلى من يشاركون بشكل فج في الحملة ضد روسيا. ونحن جيران مع فنلندا، وبالطبع لدينا مصلحة دائمة في العيش بسلام وحسن جوار.

لافروف: الروس دائما يتذكرون جيرانهم الأوروبيين بالخير، إذا كانت الجارة فنلندا تريد عودة العلاقات، فمن الممكن أن ننظر إلى المقترحات الفنلندية بهذا الشأن. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الوضع الجديد لفنلندا في "الناتو". ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية ما بين فنلندا و"الناتو" بنشر البنى التحتية للحلف على أراضي فنلندا.

النظرة الغربية للتسوية في أوكرانيا

لافروف: سمعت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن التسوية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وهي تصريحات غريبة، بالنظر إلى ما يقوله المسؤولون الأمريكيون من أن على أوكرانيا أولا أن "تنتصر"، وبعدها نبدأ في المفاوضات. هنا يكمن التناقض. على أي أساس سيقومون بالمفاوضات، لقد صرح المسؤولون في الولايات المتحدة و"الناتو" بأن "مبادئ زيلينسكي" للسلام هي أساس المفاوضات، العودة إلى حدود 1991، ومحاكمة المسؤولين الروس، والتعويضات. إن هذا الانفصام في الشخصية لا يصلح أن يكون أساسا لمفاوضات. إنهم يسعون لكسب الوقت لضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وبناء بنى تحتية جديدة، وتوريد أسلحة بعيدة المدى، وهو ما كان واضحا في وسائل الإعلام الأمريكية، البدء في مفاوضات سلام، كي تحصل أوكرانيا على هدنة لمزيد من تسليحها.

الكنسية الارثوذكسية وتعامل الغرب معها

لافروف: البطريرك في القسطنطينية الممول من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من حرية اعتناق الأديان هناك، يعمل على عزل الكنيسة الأرثوذكسية بكل الأشكال الممكنة.

لافروف: لا توجد شعوب غير صديقة، وإنما حكومات غير صديقة.

لافروف: توجهنا إلى اليونيسكو وأكدت لنا أن لا علاقة للمنظمة بنقل كييف للآثار المقدسة من دير بيتشيرسكايا لافرا إلى أوروبا. نحن نجمع المعلومات حول ما يجري حاليا في هذا الدير، ونعمل بشكل خاص على الخبر الذي ظهر يوم أمس أن متحف "اللوفر" حصل على عدد من الأيقونات الأثرية، دونما أي تفاصيل. وأكد الخبراء على هذه المعلومات، وقالوا إن مصدر هذه الأيقونات "سري جدا".

لافروف: ينبغي التواصل مع اللوفر للحصول على إجابة عن مصدر الأيقونات الأثرية.

عرقلة الغرب للعلاقات بين صربيا وروسيا

لافروف: منذ أكثر من عام، في بداية يونيو، كانت هناك زيارة رسمية إلى صربيا لتبادل الآراء مع الأصدقاء في صربيا، وهي زيارة منعها الغرب، أعاقها عبر إلزام الدول المجاورة لصربيا بعدم السماح لطائراتنا بالوصول إلى صربيا. ليس هناك أي سبب لغضبنا على صربيا. اتفقنا على زيارة زميلي وزير الخارجية الصربي إلى موسكو.

لافروف: في الوضع في صربيا ومحاولة نسف الاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ عشر سنوات، وتنظيم إدارات محلية في كوسوفو دون وجود ممثلين لصربيا. نحن متضامنون مع صربيا، واتصالاتنا معها مستمرة، ونقدر عمل الرئيس فوتشيتش، ورئيس الوزراء لانفتاحهم للتواصل مع سفاراتنا، وأنتظر زيارة وزير الخارجية الصربي عندما يتم الاتفاق على الموعد.

مأساة أوديسا

لافروف: فيما يخص أحداث 2014 في ميدان كييف، وأوديسا مايو 2014. بعد هذين الحادثين المأساويين، فقد ظهر على شاشات التلفزيون كيف فتح المتطرفون الأوكرانيون النار على من يحاولون الفرار من مبنى النقابات في أوديسا. لم يصل التحقيق الأوروبي إلى أي نتيجة. السلطات الحالية تقول صراحة إنه يجب "قتل الروس"، وما قاله الرئيس الأوكراني من تصريح بأنه "إذا ما كنتم تحبون روسيا أو الروس فعليكم مغادرة أوكرانيا"، وما صرح به وزير الخارجية دميتري كوليبا، الذي فيما يبدو درس الدبلوماسية على يد المفوض السامي لشؤون السياسة والأمن جوزيب بوريل، من أنه يجب "تحييد الرئيس الروسي".

ماذا حدث في "بوتشتا"

لافروف: إن جميع التحقيقات الغربية تدعو إلى الشك، سواء فيما يتعلق بتسميم العميل المزدوج سكريبال، أو بتسميم نافالني، أو طائرة "البوينغ" الماليزية، والمثال الأخير هو ما حدث حول "بوتشا"، التي كانت سببا في هستيريا جديدة من المعسكر الغربي. لقد وقعت هذه الجريمة بعد 3 أيام من انسحاب قواتنا. وقال عمدة "بوتشا" أن كل شيء على ما يرام في المدينة. وبعد 3 أيام قاموا بنشر هذه الجثث في الشوارع الرئيسية للمدينة.

"الروس سيفجرون أنفسهم"

لافروف: نشر مجلس الأمن وثيقة تعبر عن قلقنا الشديد من الوقائع التي تدل على استفزازات أوكرانية. يقولون إن الروس سوف "يفجرون أنفسهم" (فيما يتعلق بمحطة زاباروجيه)..لا ضرورة للتعليق على هذه التصريح. ذلك محض هراء. أوكرانيا تطلب من الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات بهذا الصدد.

لافروف: مستشار زيلينسكي طالب من "الناتو" بإطلاق عملية ضم أوكرانيا إلى "الناتو"، وإلا لن يشارك زيلينسكي في هذه القمة.

لافروف: طوال أشهر عديدة، يوجد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدمون تقارير يومية وشهرية إلى فيينا، ويعرفون تماما من يستهدف المحطة النووية.

لافروف: طوال أشهر عديدة، يوجد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدمون تقارير يومية وشهرية إلى فيينا، ويعرفون تماما من يستهدف المحطة النووية. لافروف: الأوكرانيون يلعبون ألعابا خطيرة، بهذا الافتعال للمشاهد المسرحية، مواهب الكوميدي الأوكراني زيلينسكي ظاهرة بالنسبة لنا.

العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

لافروف: السفارة الأمريكية بادرت بتقليص عدد الدبلوماسيين في روسيا، فلنتذكر 2016، وبقي 3 أسابيع لأوباما في البيت الأبيض، تم طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وقد انتظرنا للصيف التالي حتى تحل هذه الأمور في عهد ترامب، إلا أنه لم ينجح في ذلك، فاتخذنا تدابير صارمة ردا على ذلك.

حول القمة الروسية الإفريقية: الغرب يتعامل بوقاحة

لافروف: الاستعدادات للقمة الإفريقية في بطرسبورغ في مراحلها الأخيرة، إذا ما تحدثنا على المستوى الرفيع، فأكثر من عشرات الدول، ربما نصف الدول الإفريقية ستشارك في القمة، هذه الدول تتعرض إلى ضغوط لعدم المشاركة في القمة. وهذا سلوك معتاد لشركائنا الغربيين.

لافروف: الغرب يتعامل مع الدول الإفريقية بوقاحة، يسمحون لأنفسهم بكل شيء. أعتقد شخصيا أن أغلبية الدول سوف تشارك، ومن المتوقع أن نوقع إعلانا موسعا وشاملا مع الدول الإفريقية وبالتوازي سوف يجري منتدى اقتصادي بمشاركة وسائل الإعلام الروسية والأجنبية والإفريقية.

أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

لافروف: إن أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة كان الجانب الإنساني، حيث قال الرئيس الأوكراني في عام 2021 بأن على الروس "مغادرة الروس" لأوكرانيا، ووصفهم بـ "المخلوقات" وآخرون وصفوهم بـ "القطعان". وهو يتحدث عن الأراضي التي يعيش عليها الروس لقرون. وعندما بدأ تمجيد النازية، وقبل وبعد توقيع اتفاقيات مينسك، كانت هناك اختراقات وضرب للمنشآت المدنية، وحينها دعونا للتدخل، توجهنا إلى المؤسسات الإنسانية لتغطية الأحداث بصدق وموضوعية. لكنهم رفضوا عرض الحقائق.

لافروف: إن جيشنا لا يستهدف أبدا البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية، ولا يطلق النار عشوائيا. نحن نستهدف البنى التحتية العسكرية فقط.

حصانة بوتين

لافروف: هناك حصانة لرؤساء ولقادة الدول وفقا لجميع القوانين الدولية، إلا أن الأنغلوساكسون فبركوا مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي، وإذا ما رأى أحد مذكرة التوقيف لتأكد أنها محض هراء. نحن نعرف هذه السياسة وتلك التصرفات.

لافروف: المحكمة الدولية تغرد في سرب أسيادها من الأمريكيين والبريطانيين.

تسييس التعاون في القطب الشمالي

لافروف: إن مجلس القطب الشمالي هو منصة للتعاون وحل مشكلات القطب الشمالي، وإعطاء الفرصة للسكان الأصليين في تطوير مناطقهم. تم القيام بالكثير، إلا أن محاولة تسييس هذه الهيئة، التي عبرت عدة أزمات، ونسف مساواة واستقلالية هذه الهيئة، من خلال البحث عن دور لحلف "الناتو" فيها. نحن من يؤمن مسار السفن في هذه المنطقة، لأن جزءا كبيرا من مسار تلك السفن يقع في مياهنا الإقليمية.

لافروف: نسمع بتصرفات لا تبعث على الأمل ولا تأخذ بعين الاعتبار الشق العسكري. نحن نجاور كندا، ولكن في نفس الوقت يحاولون أن ينفذوا تعليمات "الأخ الأكبر". إن تأمين المسار الشمالي هو مهمتنا وسوف نضمن توفير الأمن بلا شك.

المصدر: RT