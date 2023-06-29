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ولايتان جزائريتان في قائمة المدن الأكثر حرا بالعالم

أخبار العالم العربي

ولايتان جزائريتان في قائمة المدن الأكثر حرا بالعالم
Legion-Media
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أدرج آخر تحديث لموقع دولي مختص في درجات الحرارة ولايتين جزائريتين في قائمة المدن الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية أدرار، حيث حلت في المرتبة الـ10 بالعالم بـ45.8 درجة مئوية، إلى جانب تندوف الواقعة التي جاءت في المرتبة الـ15 بـ45.5 درجة مئوية، في حين تقع الولايتان في الجنوب الغربي للبلاد.

وأفاد موقع "Eldoradowheather"، في آخر تحديث له، أن مدينتي أدرار وتندوف تعتبران من المدن الأكثر حرا في العالم.

كما ضمت القائمة مدنا سعودية وكويتية وإيرانية وباكستانية، حيث احتلت مدينة في باكستان المرتبة الأولى بعد أن سجلت 49 درجة مئوية.

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المصدر: النهار الجزائرية

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