وزارة الحج السعودية تتحرك لحل مشكلة 90 حاجا مصريا

سارعت وزارة الحج السعودية بالتدخل الفوري لحل مشكلة تسكين 90 حاجا تابعا لشركات السياحة المصرية بعد تقصير من المطوف بتوفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها بمشعر منى.

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وأوضح موقع "القاهرة 24" أن تحرك وزارة الحج السعودية جاء بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية، بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف منى، لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية، حيث كانت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي المصري برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، والتي تنتشر في مشعر منى بين مخيمات حجاج السياحة، رصدت تواجد حوالي 90 حاجا في المشعر لا يوجد لهم أماكن بالمخيمات.

من جهتها، كلفت سامية سامي على الفور مسؤولي اللجان بملازمة الحجاج حتي حل المشكلة، كما كلفت مسؤولي لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف منى.

وتوجهت رئيس البعثة إلى الحجاج، مع تحرك ثنائي لدي وزارة السياحة، وخاطبت سامية سامي وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها، وأرسلت ممثلي الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف منى إلى وزارة الحج السعودية لإلزام الموسسة السعودية بتنفيذ التعاقد، وعلى الفور أرسلت وزارة الحج لجنة إلى الحجاج وبدأت على الفور بتوفير مخيم بديل، حيث ظلت المسؤولة المصرية ومعها عدد من مسؤولي البعثة، مرافقين للحجاج حتى دخولهم المخيم الجديد.

وأكدت رئيس البعثة أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتى انتهاء المشاعر للتدخل وحل أية مشاكل.

المصدر: "القاهرة 24"