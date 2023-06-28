مصر.. وزارة الأوقاف تعلن تحصيل مبلغ قياسي في مشروع صكوك الأضاحي

أعلن وزير الأوقاف المصري مختار جمعة، أن حصيلة هذا العام من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، التي بلغت نحو 250 مليون جنيه.

وقال الوزير جمعة في حسابه بـ"فيسبوك": ".. لأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف نحو 250 مليون جنيه، وما زال الجمع مستمرا حتى عصر ثالث أيام التشريق وسيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة".

وأضاف: "ويأتي هذا التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو 38 مليون جنيه وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل نحو 250 مليون جنيه مرشحة للزيادة".

المصدر: RT