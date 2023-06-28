 
مباشر

وزير الدفاع السوري في ريف حلب

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع السوري في ريف حلب
Globallookpress
وزير الدفاع السوري علي عباس.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vld5

قام وزير الدفاع السوري علي عباس برفقة عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة أحد تشكيلات الجيش في ريف حلب.

وقالت وكالة سانا إن عباس "التقى عباس القادة الميدانيين.. وأصدر توجيها بالبقاء في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي اعتداء إرهابي".

إقرأ المزيد
الجيش السوري يعلن دميره مقار للإرهابيين بريف إدلب بدعم من القوات الروسية (فيديو)
الجيش السوري يعلن دميره مقار للإرهابيين بريف إدلب بدعم من القوات الروسية (فيديو)

ونقلت سانا عن عباس قوله خلال اللقاء إن "سوريا اليوم تسير بثقة على طريق ترسيخ دعائم قوتها ولا سيما في ظل الانفتاح العربي والتحولات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".

كما زار وزير الدفاع أحد المطارات العسكرية والتقى عددا من الطيارين.

إقرأ المزيد
"حميميم":  مسلحو "النصرة" يقصفون مواقع للجيش السوري في إدلب

كما زار عباس جرحى الجيش السوري في مشفى تشرين العسكري.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا