وزير الدفاع السوري في ريف حلب

قام وزير الدفاع السوري علي عباس برفقة عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة أحد تشكيلات الجيش في ريف حلب.

وقالت وكالة سانا إن عباس "التقى عباس القادة الميدانيين.. وأصدر توجيها بالبقاء في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي اعتداء إرهابي".

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ونقلت سانا عن عباس قوله خلال اللقاء إن "سوريا اليوم تسير بثقة على طريق ترسيخ دعائم قوتها ولا سيما في ظل الانفتاح العربي والتحولات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".

كما زار وزير الدفاع أحد المطارات العسكرية والتقى عددا من الطيارين.

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كما زار عباس جرحى الجيش السوري في مشفى تشرين العسكري.

المصدر: سانا