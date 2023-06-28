الجيش السوري يعلن دميره مقار للإرهابيين بريف إدلب بدعم من القوات الروسية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأربعاء أنها وجهت بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة، استهدفت المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها: "ردا على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش".

وأضافت أن "هذه الضربات أدت إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".

المصدر: "الإخبارية السورية"