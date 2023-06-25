"سانا": الطيران السوري والروسي يدمّران مقارا للإرهابيين ومواقع لإطلاق المسيّرات بريف إدلب (فيديو)

نفّذ سلاح الجو السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عمليات نوعية ضد مقار الإرهابيين بريف إدلب، ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وأدت إلى تدمير تلك المقرات ومقتل عشرات الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها: "ردّاً على الاعتداءات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال الأيام الماضية على ريفي حماة واللاذقية والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين، وأدّت إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي، نفّذت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية استهدفت مقرات الإرهابيين ومستودعاتهم في ريف إدلب".

وأضافت الدفاع السورية في بيانها: "كما استهدفت هذه العمليات النوعية مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وأدّت إلى تدمير تلك المقرات بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر ومقتل عشرات الإرهابيين وإصابة آخرين" .

واختتمت الدفاع السورية: "من القتلى عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية ومنهم: عبد الكريم أبو داوود التركستاني، وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني، ومصطفى شيخ الست، وعبد الرحمن سعدون، وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح، ورضوان معترماوي، ومحمود شيخ الحارة".

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وفي 22 يونيو الجاري، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بمقتل طفل وامرأة وإصابة 3 مواطنين باعتداء إرهابي على مدينة سلحب بريف حماة، وذلك باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي.

وفي اليوم التالي قتل شخص وأصيب آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة جراء انفجار قذيفتين أطلقتا من طائرة مسيّرة مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي غربي سوريا.

المصدر: سانا