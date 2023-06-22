"سانا": مقتل طفل وامرأة وإصابة 3 مواطنين باعتداء إرهابي بمسيّرة على مدينة سلحب بريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية للأنباء "سانا" بمقتل طفل وامرأة وإصابة 3 مواطنين باعتداء إرهابي على مدينة سلحب بريف حماة.

وفي التفاصيل، أشارت "سانا" إلى "استشاهد طفل وامرأة وإصابة 3 ثلاثة مواطنين باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة".

ونقلت "سانا" عن مدير مشفى السقيلبية الوطني جورج الوكيل قوله إن "المشفى استقبل خمسة مواطنين بينهم طفل مفارق الحياة، فيما يعاني الآخرون من جروح مختلفة جراء تعرضهم لشظايا في أنحاء مختلفة من أجسادهم".

ولاحقا، أكدت الوكالة السورية "استشهاد امرأة متأثرة بجراحها البليغة".

وحسب "سانا"، تنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها مجموعات إرهابية تنتمي بمعظمها لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، تعتدي على المناطق الآمنة بريف حماة بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة ورصاص القنص، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء وإصابات بين المدنيين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: "سانا"