"حميميم":  مسلحو "النصرة" يقصفون مواقع للجيش السوري في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيل قصف شنه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، على مواقع للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف: "تم تسجيل عملية قصف خلال اليوم الماضي على مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة وقف التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي".

وذكر غورينوف، في وقت سابق، أن قادة جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، وقيادة ما يسمى بحكومة "الإنقاذ السورية"، يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها للمدنيين في مناطقهم لمصالحهم الخاصة.

المصدر: نوفوستي