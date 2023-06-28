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مصر.. قرار جديد بحق مالك عقار الإسكندرية المنهار ومقاول الترميم

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مصر.. قرار جديد بحق مالك عقار الإسكندرية المنهار ومقاول الترميم
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قرر قاضي محكمة جنح المنتزة الجزئية بالإسكندرية في مصر يوم الأربعاء، تجديد حبس مالك الطابق الـ14 ومقاول الترميم بعقار الإسكندرية المنهار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، قررت النيابة حبس الشخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وكذلك البناء بدون ترخيص المقترن بإتلاف الممتلكات، وهو ما تسبب في انهيار العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

هذا وأصدرت النيابة أمرا يقضي بالتحفظ على ملف العقار، وصولا لبيان سبب الحادث، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه.

وانهارت أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية، 10 ضحايا أسفل العقار المنهار، و4 إصابات في محيط العقار.

المصدر: "المصري اليوم"

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