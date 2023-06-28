 
مباشر

شركة الكهرباء الأردنية: المملكة جاهزة لتزويد لبنان بالكهرباء

أخبار العالم العربي

شركة الكهرباء الأردنية: المملكة جاهزة لتزويد لبنان بالكهرباء
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlak

قال مدير شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، إن الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.

وأوضح مدير الشركة أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق،  يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في أغسطس المقبل.

هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق، عن إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.

إقرأ المزيد
لبنان.. عقبات تواجه تنفيذ خطة الكهرباء
لبنان.. عقبات تواجه تنفيذ خطة الكهرباء
إقرأ المزيد
العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن
العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن

المصدر: وسائل إعلام أردنية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا