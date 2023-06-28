شركة الكهرباء الأردنية: المملكة جاهزة لتزويد لبنان بالكهرباء

قال مدير شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، إن الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.

وأوضح مدير الشركة أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في أغسطس المقبل.

هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق، عن إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.

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المصدر: وسائل إعلام أردنية