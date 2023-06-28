تحليق مكثف لطائرات الجيش السوداني في الخرطوم

أفاد مراسل RT بأن طائرات الجيش السوداني تحلّق في سماء الخرطوم، كما يسمع دوي أسلحة ثقيلة جنوب أم درمان وشمال بحري.

وذكر مراسلنا أن مضادات قوات الدعم السريع، تصدت لطائرات الجيش التي تحلق في سماء العاصمة.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء.

المصدر: RT