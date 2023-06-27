البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في السودان ..أول أيام عيد الأضحى

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى.

وطلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من "جميع من يقدر على حمل السلاح التصدي للمهددات الوجودية والانضمام إلى الوحدات العسكرية".

وأضاف البرهان: "القوات المسلحة قادرة على سحق مليشيات الدعم السريع"، متابعا: "ما حدث في الجنينة جريمة حرب ضد الإنسانية".

وأردف: "المتمرد محمد حمدان دقلو (قائد قوات الدعم السريع) اختطف ثورة ديسمبر وهو يريد بناء مملكته الخاصة".

وأردف البرهان: "حريصون على انتقال السلطة لحكومة مدنية"، مستطردا: "نطلب من جميع شباب بلادي القيام بدوره الوطني في حيه أو الانضمام للقوات المسلحة".

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء.

المصدر: RT