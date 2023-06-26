بمناسبة الأضحى..حميدتي يعلن عن هدنة في السودان من جانب واحد لمدة يومين ابتداء من الثلاثاء

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان في تسجيل صوتي على مواقع التواصل، عن الهدنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أعرب أن "تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع مكونات الشعب الكريم العظيم".

وأوضح أنه "يتابع باهتمام كل الانتهاكات من جميع الأطراف".

وأكد أنه "تم تشكيل لجنة خاصة بقيادة رئيس محكمة الميدان، بخصوص الانتهاكات المرفوضة بشكل قاطع، بحيث تمتلك اللجنة الخاصة كل الصلاحيات، وابتدأت عملها في أم درمان مقابل محاكمات ميدانية لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين".

كما صرح قائد قوات الدعم السريع، في وقت سابق، بأن معالجة جذور الأزمة السودانية يجب أن ترتكز على حل شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.

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المصدر: RT