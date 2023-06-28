زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الأضحى (صور+ فيديو)

يحتفل العالم الإسلامي اليوم الأربعاء بعيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي المسلمون عامّة وقادة صلاة العيد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتأدية الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في جامع الأفرم بحي المهاجرين بدمشق.

كما أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد القوات الجوية، تزامنا مع مرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو.

الرئيس #السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى مع قيادات وجنود القوات المسلحة بقيادة القوات الجوية احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى ٣٠ يونيو

#eXtranewspic.twitter.com/b4w5ubpE8P — eXtra news (@Extranewstv) June 28, 2023

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدى صلاة العيد من مسجد القوات الجوية pic.twitter.com/VMvExNis4B — Prof. Mervat Mahdy (@MMahdy25079064) June 28, 2023

وفي قطر، أدى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صلاة العيد في مصلى لوسيل مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وحسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد.

وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى مصلى لوسيل.

#عيد_الأضحى_المبارك#قطرpic.twitter.com/OQHAgQQWye — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 28, 2023

وفي البحرين، أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة صلاة عيد الأضحى في مسجد قصر الصخير صحبة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة، ورئيس مجلس النواب والوزراء وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من الحضور.

وشارك ملك الأردن عبد الله الثاني جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد الهاشمية بالعاصمة عمان.

المصدر: وكالات