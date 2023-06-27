السعودية تعرب عن دعمها وتأييدها لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في "مجموعة العشرين"

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين.

وفي بيان لها، قالت الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن دعم وتأبيد المملكة العربية السعودية لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وأضاف البيان: "تعبر الوزارة عن تطلعها لقبول انضمام الاتحاد الإفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملا جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الإفريقي".

وتابعت الوزارة في بيانها: "كما تتطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدما في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الإفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة مصالحنا المشتركة.

هذا وأكدت وزارة المالية السعودية أنها تتطلع لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين والعمل معه لإيصال صوت القارة الإفريقية والمساهمة في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

تتطلع #وزارة_المالية لانضمام الإتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين والعمل معه لإيصال صوت القارة الأفريقية والمساهمة في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية. https://t.co/sG5IIsmKiW — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) June 27, 2023

المصدر: RT