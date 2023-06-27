خلال مؤتمر صحفي.. "كتائب القسام" في جنين تنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ (فيديو)

نفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في جنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن تبني مثل هذه الأعمال يكون من خلال مواقع القسام الرسمية.

ونفت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، صوب المستوطنات مساء الثلاثاء.

وأوضحت "كتائب القسام": "ننفي مسؤوليتنا عن إطلاق الصواريخ، ولم يكن لنا أي تنسيق مع أي جهة لإطلاقها".

كما أوضحت: "لن نستطيع تبني شيء لم يكن لنا، والتبني يكون من خلال مواقع القسام الرسمية".

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المصدر: RT