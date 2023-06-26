بالفيديو.. كتائب القسام تطلق صاروخا من جنين باتجاه إسرائيل

أطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين صاروخا من جنين، سقط قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة إطلاق الصاروخ من منطقة غرب جنين حيث سقط الصاروخ على بعد 150 متر قرب السياج الحدودي.

كتائب القسام اطلاق صاروخ اليوم من منطقة غرب جنين حيث سقط الصاروخ على بعد 150 متر قرب السياج الحدودي. pic.twitter.com/yJtbBgeQ4a — Mohammed Abd Aziz 🇵🇸 (@MohammedAbdAzi9) June 26, 2023

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "أطلقت صباح اليوم قذيفة صاروخية من منطقة جنين انفجرت داخل الأراضي الفلسطينية دون أن تشكل أي خطر على البلدات في المنطقة"، مؤكدا أنه "لم تقع أية إصابات حيث باشرت قوات الأمن بأعمال تمشيط في المنطقة".

المصدر: RT