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بالفيديو.. كتائب القسام تطلق صاروخا من جنين باتجاه إسرائيل

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. كتائب القسام تطلق صاروخا من جنين باتجاه إسرائيل
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين صاروخا من جنين، سقط قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة إطلاق الصاروخ من منطقة غرب جنين حيث سقط الصاروخ على بعد 150 متر قرب السياج الحدودي.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "أطلقت صباح اليوم قذيفة صاروخية من منطقة جنين انفجرت داخل الأراضي الفلسطينية دون أن تشكل أي خطر على البلدات في المنطقة"، مؤكدا أنه "لم تقع أية إصابات حيث باشرت قوات الأمن بأعمال تمشيط في المنطقة".

المصدر: RT

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