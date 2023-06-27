السعودية تعزي مصر

أعربت السفارة السعودية لدى القاهرة اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء والمواساة لشعب مصر الشقيقة في ضحايا حادثة انهيار مبنى محافظة الإسكندرية.

وفي بيان لها، قالت السفارة السعودية: "تعرب السفارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب انهيار مبنى سكني في محافظة الإسكندرية".

وأضاف البيان: "وتعبر السفارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في هذا الحادث المؤلم، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والأمن والسلامة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق".

هذا وارتفع اليوم عدد ضحايا العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية إلى 5 قتلى، فيما تستكمل عمليات رفع الأنقاض والبحث.

المصدر: RT