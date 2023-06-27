مصر.. ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة خامسة من أسفل العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

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وتمت الإشارة إلى أن الجثة تعود لرجل يدعى محمد حسين، حيث جرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار إلى 5 جثث و4 مصابين حتى الآن، في حين تُستكمل عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، قبضت الأجهزة الأمنية على مالك الطابق الأخير والمقاول المسؤول عن أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار المشار إليه بعد أن توصلت التحريات إلى قيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير رغم صدور قرار بإزالته.

وعقب عرضهما على النيابة العامة، أمرت الأخيرة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كان قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

المصدر: "المصري اليوم"