مصر.. إنقاذ مسؤولة من موت محقق بعد انهيار عقار الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية أميرة طهيو، من لحظة انفجار وقع أثناء رفع أنقاض عقار ميامي المنهار في شارع خليل حمادة، والذي نتج عن تراكم الغاز أسفل العقار.

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وأوضح محافظ الإسكندرية، أن وكيل وزارة الصحة كانت تقف على بعد خطوات أثناء وقوع الانفجار، وتباشر أعمال البحث عن الضحايا والمصابين.

وكشفت المعاينة عن مفاجأة أن الدور الأول من العقار عبارة عن ملهى ليلي، كان خاليا لحظة الانهيار، فيما يتواجد عدد آخر من المحلات أسفله وجار البحث عن ضحايا فيها.

وكشف شهود عيان، أن مالك عقار الإسكندرية المنهار بدء منذ أيام في بناء دور أخير زيادة في العقار عبارة عن 4 شقق، وعندما سأله السكان عنها قال أن ما يجري مجرد أعمال إصلاحات للمناور الداخلية للعقار وسطحه، ثم اكتشفوا فجأة بناء 4 شقق.

وارتفع عدد ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية، إلى 4 مصابين، وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية، أن العقار تعرض للانشطار بشكل رأسي ما تسبب في سقوطه، وطلبت جهات التحقيق ملف العقار المنكوب لفحصه، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت جميع قرارات الإزالة السابقة الصادرة عن الحي بشأن العقار المنهار والذي بني في فترة السبعينيات.

المصدر: RT