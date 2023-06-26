مصر تعلن الحصيلة الأولى لمصابي العقار المنهار

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية أميرة طهيو، عن تسجيل أربع إصابات حتى الآن في حادث انهيار عقار منطقة سيدي بشر اليوم الاثنين.

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وأضافت في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، أنه قد جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى مارى مرقص وتم نقل ال 2 الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي المحافظة، والذي ارتفع عددهم إلى 4 أشخاص حتى الآن.

ووجه وزير الصحة المصري برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال أي إصابات من عقار ميامي المنهار.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأضاف عبد الغفار أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.

المصدر: الأهرام + RT