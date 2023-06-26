"سانا": أضرار مادية جراء عدوان إرهابي على بلدة جورين ومحيطها

أفاد مصدر لوكالة "سانا" بأن التنظيمات الإرهابية في إدلب شمال غرب سوريا اعتدت بقذائف الهاون والمسيّرات على بلدة جورين ومحيطها في سهل الغاب بريف حماة وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم أمس الأحد أن "قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، دمرت مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أن "من القتلى عددا من متزعمي المجموعات الإرهابية ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستاني وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوي ومحمود شيخ الحارة".

المصدر: "سانا"