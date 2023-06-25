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السعودية.. مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر مخدرات يثير تفاعلا (فيديو)

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السعودية.. مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر مخدرات يثير تفاعلا (فيديو)
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أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على مقيم و4 مواطنين لاتخاذهم منزلا شرق مدينة الرياض وكرا لترويج المخدرات وبث السموم، وذلك استمرارا للحملة الأمنية على المخدرات.


وأشارت الشرطة إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضَبطت 55816 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وبودرة تزن 1.6 كيلوغراما من المادة نفسها، ومادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و3 أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية، وجرى إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام  المخصصة لذلك وعبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن 
جميع ستعالج البلاغات بسرية تامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، مثنيين على جهود الأحهزة الأمنية في محاربة المخدرات.

المصدر: "واس" + RT

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