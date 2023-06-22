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السعودية.. ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل خلايا نحل! (فيديو)

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السعودية.. ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل خلايا نحل! (فيديو)
ضبط شحنة مخدرات ضخمة في خلايا نحل
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أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس عن ضبط أكثر من مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة في عمليتين أمنيتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.242.740) قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين".

وأوضح المتحدث أن الكميات المحجوزة كانت مخفية في شحنة خلايا نحل في منطقة المدينة المنورة، لافتا إلى أنه قد جرى القبض على 7 أشخاص، وهم 3 سعوديين و4 مقيمين من الجنسية المصرية.

المصدر: واس

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