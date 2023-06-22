السعودية.. ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل خلايا نحل! (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس عن ضبط أكثر من مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة في عمليتين أمنيتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.242.740) قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين".

ضبط أكثر من (1.2) مليون قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصادpic.twitter.com/hHHb4yScmE — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 22, 2023

وأوضح المتحدث أن الكميات المحجوزة كانت مخفية في شحنة خلايا نحل في منطقة المدينة المنورة، لافتا إلى أنه قد جرى القبض على 7 أشخاص، وهم 3 سعوديين و4 مقيمين من الجنسية المصرية.

المصدر: واس