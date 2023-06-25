الصين تعلن مصر أول دولة إفريقية تتمكن من تصنيع أقمار صناعية

أعلنت مصر، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان أنه تم "إنهاء عملية التجميع والاختبار في وكالة الفضاء المصرية".

وأضافت أن "ذلك يأتي تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين".

من جانبه، أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانج، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، ستصبح مصر أول دولة إفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، مما سيعزز بشكل كبير تطوير صناعة الفضاء في مصر.

وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".

ولفت إلى أنه في 2014، وقعت مصر والصين، اتفاقية تعاون لتحديد التعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي "مصر سات 2".

ويعد مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" مشروعا رائدا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين مصر والصين، حيث يساهم في توفير صور تصل دقتها إلى مترين، ويمكن استخدامها في زيادة الاستفادة من موارد الدولة، مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء والتخطيط العمراني ومتابعة تغييرات الشواطئ، خاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، فضلا عن تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، وحالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية، يتصدرها "مصر سات 2" الذي يتم تجميعه واختباره حاليا في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، ويعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ما يمثل إنجازا جديدا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.

المصدر: RT