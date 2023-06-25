قرار للعاهل السعودي يخص ذوي جنود قتلوا في المواجهات مع الحوثيين

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي الجنود السعوديين واليمنيين التي قتلوا في المعارك مع الحوثيين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت "واس" أنه "صدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا يقضي باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة، و 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".

من جهته، قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف هذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم، وبلغ إجمالي من تم استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

المصدر: "واس"