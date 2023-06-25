 
مباشر

سوريا.. مقتل 4 عناصر شرطة بكمين إرهابي في ريف درعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل 4 عناصر شرطة بكمين إرهابي في ريف درعا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkjl

قتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخر بجروح خطرة، في كمين مسلح نصبه إرهابيون قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن الاعتداء الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، أثناء توجه عناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.

وبين المصدر أن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة، ما تسبب بمقتل وإصابة عناصرها قبل أن يلوذ الإرهابيون بالفرار.

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"