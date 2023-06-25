سوريا.. مقتل 4 عناصر شرطة بكمين إرهابي في ريف درعا

قتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخر بجروح خطرة، في كمين مسلح نصبه إرهابيون قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن الاعتداء الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، أثناء توجه عناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.

وبين المصدر أن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على دورية الشرطة، ما تسبب بمقتل وإصابة عناصرها قبل أن يلوذ الإرهابيون بالفرار.

المصدر: "سانا"